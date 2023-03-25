- Сейчас из "Спартака" очень много игроков вызывается в сборную. Я не удивлюсь, если это большое количество людей сольёт Абаскаля – и придёт вместо него Карпин. Федун ушёл – он же не пускал Карпина. Через сборную попасть в клуб вполне возможно. "Спартак" в чемпионате играет всё хуже. Постепенно Абаскаля начнут сливать. И кто придёт? Валерий Георгиевич спаситель! - приводит мнение Селюка Metaratings.ru.
Валерий Карпин вызвал 8 игроков "Спартака" на спарринги против Ирана и Ирака. Из-за повреждения до сборной не доехал капитан москвичей Георгий Джикия. В основе дружины Карпина на поединок против Ирана вышло 3 спартаковца. В обороне появились Руслан Литвинов и Даниил Хлусевич, а в атаке с первых минут появился Антон Зиньковский. Ранее Карпин, ранее игравший в составе красно-белых, уже трудился главным тренером "Спартака". Со столичным коллективом Валерий выиграл 2 серебряные медали (в 2009 и 2012). Сейчас команду тренирует испанец Гильермо Абаскаль. Он руководит клубом довольно успешно, занимая после 20 туров 3-е место. Отставание от лидирующего "Зенита" составляет 8 баллов. В Кубке "Спартак" дошел до полуфинала Пути РПЛ.
Селюк: в сборной много игроков "Спартака". Не удивлюсь, если они сольют Абаскаля – и придёт вместо него Карпин
Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу количества игроков "Спартака" в сборной России.
Фото: ФК "Спартак"