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Федотов – о встрече Дюкова с руководством "Спартака": одна команда решает вопросы, а где остальные?

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу встречи Александра Дюкова с руководством "Спартака".
Фото: "СЭ"
- "Спартак" провел встречу с Дюковым, а до этого встречался с судейским корпусом? Такая встреча нам интересна только если все вместе. Для меня немного непонятны такие встречи клубов по одному. У всех есть вопросы. Одна команда их решает. А где остальные? Играет же не одна команда, - приводит слова Федотова "СЭ".

Недавно было объявлено о том, что руководство "Спартака" и Александр Дюков провели закрытую встречу, в который большая часть времени была посвящена созданию и реализации проекта женской команды москвичей, также были обсуждены некоторые вопросы судейства. Ранее руководство судейского корпуса также приезжало в расположение "Спартака", где обсуждались трактовки тех или иных моментов. "Спартак" после 20 туров располагается на 3-й строчке, набрав 40 очков после 20 туров. Дружина Абаскаля в весеннем отрезке российского первенства сыграла 3 встречи, в которых одержала 1 победу, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла. Отметим, что в матче с участие коллектива из Москвы был ряд судейских ошибок против них, которые помешали команде набрать больше очков. В 21 туре "Спартак" на своей домашней арене примет "Ахмат".


Федотов ЦСКА Дюков Спартак
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