"Как повлияла на "Оренбург" потеря Сычевого? Скажу так - незаменимых нет. Считаю, клуб безболезненно справился с его уходом", - приводит слова Ойеволе Sport24.
Владимир Писарский в январе перешел из "Оренбурга" в "Крылья Советов". В осенней части первенства страны российский нападающий выступал в РПЛ под фамилией Сычевой. Всего в этом сезоне 27-летний форвард отметился 20 забитыми мячами и двумя ассистами в 25 сыгранных встречах. В текущей гонке бомбардиров чемпионата России он на данный момент замыкает тройку лидеров.
Тренер "Оренбурга" Ойеволе: незаменимых нет. Клуб безболезненно справился с уходом Писарского
Тренер "Оренбурга" Адесойе Ойеволе поделился мыслями о том, как повлиял на команду уход форварда Владимира Писарского.
Фото: Чемпионат.com