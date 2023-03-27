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Сербский агент Еремич: за Баринова никто уже не предложит 5 миллионов

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Футбольный агент из Сербии Срджан Еремич считает, что "Локомотив" уже не продаст полузащитника команды Дмитрия Баринова за пять миллионов.
Фото: ТАСС
- По Баринову летом снова может быть интерес из Турции, это вполне реально, потому что он хороший игрок. По Европе шансов нет из-за политической ситуации. По нему и всем остальным российским футболистам точно не будет предложений летом. Сколько турки могут предложить за Баринова? Вопрос скорее в том, за сколько его будет готов отдать "Локомотив". У него остается только год контракта, никто за него уже не предложит пять миллионов, как это делал "Бешикташ".

Напомним, этой зимой "Локомотив" и "Бешикташ" провели переговоры о переходе хавбека "железнодорожников" Дмитрия Баринова в турецкий клуб. Однако москвичей не удовлетворила финансовая сторона сделки и переговоры завершились неудачей. Также в СМИ появлялась информация об интересе клубов чемпионата Турции к некоторым игрокам сборной России.

В середине марта председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, что клуб намерен начать переговоры о продлении контракта с Бариновым. Действующее соглашение футболиста со столичным коллективом рассчитан до лета 2024 года. Сайт Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 26-летнего россиянина в 9 миллионов евро.

Источник: "РБ Спорт"


Баринов Локомотив Бешикташ
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