- Мне кажется, что слова Карпина были произнесены на эмоциях. Всегда есть люди, которые занимаются критиканством. Но, в конце концов, критика — это всего лишь мнение. А истина — это результат. Если Карпин будет давать результат, то и таких разговоров не будет.
Ранее Валерий Карпин на одной из пресс-конференций заявил о готовности быть уволенным из сборной России. Специалист сказал, что не держится за место у руля главной команды страны. Данные слова подверглись обширной критике со стороны ряда официальных лиц, некоторые из которых призвали Карпина немедленно покинуть сборную России. Высказывания Карпина в том же духе прокомментировал и министр спорта РФ Олег Матыцин. Карпин продолжает оставаться на посту главного тренера национальной команды России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Газзаев: слова Карпина были произнесены на эмоциях. Всегда есть люди, которые занимаются критиканством
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поддержал главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: РФС