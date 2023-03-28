- Что касается Fan ID, вы же видите разницу: сколько зрителей ходит на Кубок России и на матчи чемпионата. Печально смотреть, сколько болельщиков приходит на матчи РПЛ, - приводит слова Сычева "Чемпионат".
Законопроект о Fan ID подвергся массовой критике со стороны экспертов, футболистов и болельщиков, последние из которых начали бойкотировать матчи Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Вчера, 27 марта, президент России Владимир Путин распорядился упростить процедуру получения карты болельщика для особых групп населения страны. Ослабления должны помочь получить Fan ID инвалидам, пенсионерам и маленьким детям.
Сычев - о Fan ID: печально смотреть, сколько болельщиков приходит на матчи РПЛ
Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев признался, что ему печально смотреть на посещаемость матчей РПЛ в условиях наличия Fan ID.
Фото: "Матч ТВ"