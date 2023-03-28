- Интрига в РПЛ продолжается, она не закончилась. Еще все впереди. "Спартак", "Ростов" — прямые конкуренты "Зенита" за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
В эти выходные РПЛ выходит из паузы на матчи сборных. "Зенит", "Ростов" и "Спартак" составляют тройку лидеров. На 1-й строчке привычно располагается дружина Сергея Семака, имея 7-ми очковый отрыв от ростовчан и на 8 очков опережает столичный коллектив. У петербуржцев на оставшейся дистанции еще будут поединки против "Ростова" (в гостях) и "Спартака" (домашнее поле). В предыдущем туре "Зенит" потерпел свое второе поражение в текущем розыгрыше российского первенства, уступив в гостях ЦСКА. Армейцы же находятся на 4 месте. Отставание от действующего чемпиона составляет 13 баллов. В 21 туре РПЛ "Зенит", "Ростов" и "Спартак" проведут домашние поединки. Петербуржцы сыграют с "Уралом", москвичи примут "Ахмат", а южане встретятся с "Торпедо".
Семин: "Спартак", "Ростов" - прямые конкуренты "Зенита" за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали
Известный российский тренер Юрий Семин поделился своей точкой зрения по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: РИА Новости