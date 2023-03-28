– Нехорошая история для ЦСКА. Проигрывать любителям, пусть и несколько ребят там и готовы играть на профессиональном уровне, плохо. Тем более, "армейцы" играли практически основным составом. Это не позор, но для профессиональных футболистов это плохо, – приводит слова Широкова "РБ Спорт".
В минувшую субботу команда Владимира Федотова потерпела сенсационное поражение в товарищеском матче от любительской команды Медиалиги 2DROTS со счетом 1:2. По ходу второго тайма "армейцы" уступали с разницей в два мяча, но сподобились на гол престижа Федора Чалова.
В концовке встречи под овации трибун на поле появился бывший бразильский полузащитник красно-синих Даниэль Карвальо. 40-летнего обладателя Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе ЦСКА московский клуб специально пригласил для участия в выставочной игре.
Широков: поражение от 2DROTS – нехорошая история для ЦСКА. Тем более "армейцы" играли практически основным составом
Бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Роман Широков отреагировал на сенсационное поражение ЦСКА от команды Медиалиги 2DROTS (1:2).
Фото: Globall Look Press