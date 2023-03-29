Руководство "Пари НН" может отправить в отставку главного тренера команды Артема Горлова, сообщают СМИ. По данным источника, это с высокой вероятностью произойдет, если в домашней встрече 21 тура Российской премьер-лиги с "Локомотивом" нижегородцы потерпят поражение.
В весенней части сезона "Пари НН" под руководством Горлова потерпел три поражения в трех матчах РПЛ - от "Зенита" (0:3), "Ростова" (1:2) и "Торпедо" (техническое 0:3, игра закончилась вничью 1:1). Также волжане с Горловым провели две встречи в Кубке России, обыграв на выезде "Звезду" (Санкт-Петербург) со счетом 2:0 и потерпев минимальное домашнее поражение от "Ростова" (0:1). В текущей турнирной таблице чемпионата "Пари НН" 19 очками в 20 матчах находится на 13 строчке - в зоне стыковых матчей.
Источник: Metaratings.ru
"Пари НН" может уволить главного тренера в случае поражения от "Локомотива"
По информации источника, наставник "Пари Нижнего Новгорода" Артем Горлов может покинуть свой пост при поражении от московского "Локомотива" в матче 21 тура РПЛ.
Фото: ФК "Енисей"