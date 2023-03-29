- Да, я прихлопываю Арсена, причем делаю это с начала сезона. Ему вообще все равно. Ему наверняка не нравится это. Мне тоже не нравилось, когда про меня так говорили. Но позднее понимал: все по делу. Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать. И он сам заметит, что вернулся в ту великолепную форму, когда его хвалили и признавали лучшим молодым игроком. Но этого нет! – приводит слова Быстрова "СЭ".
Атакующий хавбек Арсен Захарян – выпускник академии "Динамо". За свою родную команду россиянин сыграл 74 поединка, в которых сумел 15 раз поразить ворота соперников, а также отдать 20 голевых пасов своим партнерам. В этом сезоне Арсен выступает не так ярко и набрал всего 3+6 по системе гол плюс в 27 встречах. Игрок тратит на гол примерно 717 игровых минут. В активе Захаряна 7 встреч за сборную России, в которой он дебютировал в матче отбора ЧМ-2022 против Хорватии (0:0). Пока на счету россиянина нет результативных действий за национальную команду. В спарринге против Ирана (1:1) Арсен вышел в основе, но позже был заменен. В мае Захаряну исполнится 20 лет. "Динамо" после 20 туров располагается на 5-й строчке, имея в своем активе 35 балла. В 21-м туре динамовцы встретятся с "Сочи".
Быстров: Захаряну нужно обидеться не на кого-то со стороны, а на себя. Посидеть на базе, поработать
Известный российский бывший футболист Владимир Быстров поделился мыслями по поводу игры Арсена Захаряна.
Фото "Матч ТВ"