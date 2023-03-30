- Чем российский футбол похож на итальянский? Он такой же интенсивный, организованный и дисциплинированный. Также ваш футбол конкурентноспособен, и, возможно, тактически такой же современный, как и итальянский. Надеюсь, что я скоро привыкну к российскому футболу.
Жозет Клотет возглавил "Торпедо" в марте 2023 года, придя на смену покинувшему московский глуб Андрею Талалаеву. "Автозаводцы" замыкают турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав лишь 10 очков после 20 сыгранных матчей. Клотет ранее работал ассистентом главного тренера в ряде европейских клубов, в том числе в Англии и Испании. Опыт наставника испанский специалист приобрел в итальянских "Брешии" и "СПАЛе".
Источник: Sport24
Новый тренер "Торпедо" Клотет: российский футбол такой же конкурентноспособный, как и итальянский
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет сравнил уровень российского и итальянского чемпионатов.
Фото: Nick Potts/Getty Images