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Новый тренер "Торпедо" Клотет: российский футбол такой же конкурентноспособный, как и итальянский

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Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет сравнил уровень российского и итальянского чемпионатов.
Фото: Nick Potts/Getty Images
- Чем российский футбол похож на итальянский? Он такой же интенсивный, организованный и дисциплинированный. Также ваш футбол конкурентноспособен, и, возможно, тактически такой же современный, как и итальянский. Надеюсь, что я скоро привыкну к российскому футболу.

Жозет Клотет возглавил "Торпедо" в марте 2023 года, придя на смену покинувшему московский глуб Андрею Талалаеву. "Автозаводцы" замыкают турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав лишь 10 очков после 20 сыгранных матчей. Клотет ранее работал ассистентом главного тренера в ряде европейских клубов, в том числе в Англии и Испании. Опыт наставника испанский специалист приобрел в итальянских "Брешии" и "СПАЛе".

Источник: Sport24


Клотет Торпедо
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