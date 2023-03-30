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Клотет: буду прививать игрокам "Торпедо" психологию победителей. Нам предстоит карабкаться из ямы

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Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет заявил о необходимости прививания игрокам московской команды психологии победителей.
Фото: ФК "Брешиа"
- Проблема усугубляется тем, что до конца чемпионата осталось всего 10 матчей, в которых нам надо побеждать. Именно поэтому я пытаюсь привить игрокам, которые, может быть, не приучены к этому, психологию победителей. Если они будут биться до конца, отдаваться игре на 100% и больше, тогда, возможно, нам удастся решить задачу, которая перед нами стоит. 20 матчей в чемпионате сыграно и нам предстоит карабкаться из ямы.

Жозеп Клотет возглавил "Торпедо" только несколько дней назад. 45-летний испанский специалист не имеет опыта работы в клубах высших дивизионах национальных чемпионатов. Испанец работал помощником главных тренеров в ряде шведских, норвежских, английских и испанских клубах. Последним местом работы Клотета была итальянская "Брешиа", которая дважды увольняла специалиста. Ранее Клотет сравнил российский чемпионат с итальянским, заявив, что лига России может быть на столько же конкурентноспособной, как и Серия A.

"Торпедо" замыкает таблицу РПЛ с 10 набранными очками после 20 матчей. "Автозаводцам" осталось провести 10 игр в текущем розыгрыше чемпионата России. До Клотета команду возглавлял Андрей Талалаев.

Источник: ТАСС


Клотет Торпедо
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