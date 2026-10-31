Кузьмин прокомментировал победу "Рубина" над "Факелом"

В данном случае был важен результат. И очень приятно, что наконец?то не пропустили", - сказал Кузьмин в эфире "Матч ТВ".
Сегодня, 31 октября, в Казани состоялся матч "Рубина" с "Факелом" в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Ак Барс Арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Победный гол для команды Олега Кузьмина был забит на 38-й минуте игры.
"Рубин" одержал победу в чемпионате России впервые с августа. Казанцы не выигрывали в шести турах подряд.