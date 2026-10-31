Кузьмин прокомментировал победу "Рубина" над "Факелом"

Исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Олег Кузьмин подвел итоги матча против "Факела" в 13-м туре РПЛ (1:0).

Фото: ФК "Рубин"

В данном случае был важен результат. И очень приятно, что наконец?то не пропустили", - сказал Кузьмин в эфире "Матч ТВ".