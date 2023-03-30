- Интрига в чемпионате еще жива? Думаю, "Зенит" будет чемпионом. Интриги нет, с ним сложно конкурировать. Там очень хороший подбор игроков, - приводит мнение Тарасова "РБ Спорт".
"Зенит", побеждавший в четырех последних розыгрышах национального первенства, в этом сезоне также уверенно лидирует. По итогам 20 туров дружина Сергея Семака опережает своего ближайшего преследователя "Ростов" на 7 очков. Третьим идет "Спартак". Он отстает от петербуржцев на 8 баллов. Коллектив из Санкт-Петербурга одержал 15 побед в 20 матчах. Также на счету "Зенита" 3 ничьи и 2 поражения. В 21-м туре петербуржский коллектив сыграет дома с "Уралом", "Ростов" также на своем домашнем поле встретится с "Торпедо", а "Спартак" примет "Ахмат" на "Открытие Арене". В розыгрыше еще осталось 30 очков.
Тарасов: "Зенит" будет чемпионом. Там очень хороший подбор игроков
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Тарасов поделился своими соображениями по поводу чемпионской гонки в РПЛ.
Фото: РИА Новости