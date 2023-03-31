– Возглавить женский "Спартак"? Я не участвую в проектах, которые не несут коммерческой прибыли или не имеют спортивной составляющей. Футбол – это не просто урок физкультуры! Это азарт, страсть, гимн Лиги чемпионов или, как минимум, Лига Европы. Рев трибун, болельщики в красно-белых футболках в пабах и на площадях городов Европы и их яркие перформансы на переполненных стадионах. Единственное, на что готова тратить деньги, это благотворительный проект "Спартак" – детям, – приводит слова Салиховой Sport24.
Женский футбольный клуб "Спартак" принимал участие в чемпионатах России в 1992, 2002, 2005, 2006 годах. Коллектив был расформирован в 2007 году, а его последним президентом являлась Ирина Роднина.
Мужской "Спартак" продолжает успешно выступать в РПЛ. По итогам 2/3 турнирной дистанции красно-белые замыкают тройку сильнейших клубов таблицы чемпионата России. На счету команды Гильермо Абаскаля 40 очков после 20-ти сыгранных туров. Москвичи на один балл отстают от "Ростова" и на восемь – от лидирующего "Зенита".
Завтра вечером, 1 апреля, "Спартак" на своем поле примет грозненский "Ахмат".
Зарема Салихова: футбол – это не просто урок физкультуры!
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна, отреагировала на шутливое предложение от экс-администратора красно-белых Александра Хаджи возглавить женский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"