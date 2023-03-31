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Садыгов – о возможном исчезновении клуба: неважно, где будут играть "Химки" – в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет

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Главный инвестор "Химок" Туфан Садыгов прокомментировал информацию о возможном закрытии подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"
– Неважно, где будут играть "Химки" – в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет. Решение принято в декабре прошлого года, пятилетняя стратегия развития клуба и бюджет утверждены на пять лет – доходные и расходные части. Никаких долгов нет, никаких ближайших решений о существовании клуба нет, в повестке нет таких тем, – приводит слова Садыгова "Матч ТВ".

Ранее о том, что "Химки" могут прекратить существование после вылета в Первую лигу, написал у себя в Telegram-канале журналист Сергей Ильев. После 2/3 пройденной дистанции команда Спартака Гогниева с 13 очками располагается на предпоследней, 15-й строчке в таблице РПЛ – в зоне прямого вылета из элитного дивизиона. В воскресенье, 2 апреля, химчане на своем поле примут "Краснодар".


Химки Садыгов
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