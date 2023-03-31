- Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте ее кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение? У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее в информационном пространстве появились сведения о том, что подмосковные "Химки" в случае своего вылета в Первую лигу по итогам текущего сезона могут прекратить свое существование. Эта информация была опровергнута ключевым инвестором красно-черных Туфаном Садыговым и генеральным директором Николаем Оленевым.
По итогам 20 туров Российской премьер-лиги "Химки" занимают 15 место в турнирной таблице с 13 очками, находясь в зоне прямого вылета. Отставание красно-черных от занимающего место в зоне стыковых матчей "Факела" составляет 4 очка.
Канчельскис: пусть "Химки" закачивают существовать и больше никогда не начинают. Не издевайтесь над футболом
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном прекращении существования "Химок".
Фото: ФК "Химки"