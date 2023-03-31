Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Канчельскис: пусть "Химки" закачивают существовать и больше никогда не начинают. Не издевайтесь над футболом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном прекращении существования "Химок".
Фото: ФК "Химки"
- Пускай закачивают существовать и больше никогда не начинают, если такое отношение. Зачем команду гробить? Отдайте ее кому-нибудь. Не издевайтесь над футболом. Что это за отношение? У нас кричат, что футбол развивается. Он у нас развивается, когда команды закрываются? Уникальные люди. Зачем они вообще приходят в футбол? Показать себя и засветиться? Я не понимаю этого вообще, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее в информационном пространстве появились сведения о том, что подмосковные "Химки" в случае своего вылета в Первую лигу по итогам текущего сезона могут прекратить свое существование. Эта информация была опровергнута ключевым инвестором красно-черных Туфаном Садыговым и генеральным директором Николаем Оленевым.

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги "Химки" занимают 15 место в турнирной таблице с 13 очками, находясь в зоне прямого вылета. Отставание красно-черных от занимающего место в зоне стыковых матчей "Факела" составляет 4 очка.


Химки Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Канчельскис: пусть "Химки" закачивают существовать и больше никогда не начинают. Не издевайтесь над футболом 1
Дюков: пока не видим достаточного количества готовых клубов для расширения РПЛ
Дюков: у нынешнего формата Кубка России много преимуществ. Возможно, будут какие-то изменения и улучшения
Денис Черышев: самым жестким тренером в моей карьере был Черчесов
Генсек РФС Митрофанов: кулуарно вся футбольная Европа выступает за участие россиян в международных соревнованиях 6
Литвинов – об игре с "Ахматом": если мы хотим биться за первое место, то в таких матчах должны забирать три очка
Опубликован календарь матчей 23-го тура чемпионата России
Лидер "Наполи" Осимхен пропустит не менее двух недель из-за мышечной травмы бедра
Денисов – об ошибках судей против "Спартака": арбитры допускают ошибки, извиняются. Для нас главное последовательность
Гендиректор "Химок" Оленев: информация о прекращении существования клуба – очередная фантазия
Садыгов – о возможном исчезновении клуба: неважно, где будут играть "Химки" – в РПЛ или ФНЛ. Закрытия клуба не будет
Тихий – об уходе из "Химок": мы договорились о мирном расторжении контракта. Претензий к клубу нет, меня отпустили
Павлюченко – о большом количестве иностранцев в команде: когда легионеров набирают "по объявлению", то зачем они нужны? 1 эксклюзив
Мостовой: сейчас столько турниров стало. Можно вылететь из Лиги конференций, и в в итоге окажешься в Кубке России 2
Агроном "Ростов Арены" Ченибалаян – об увольнении из-за жалобы Карпина: решения принимают те, кто ничего не понимают 3