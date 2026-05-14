Как сообщает журналист Хулиан Капера, колумбийский форвард согласовал досрочное прекращение аренды и в ближайшие дни присоединится к сборной своей страны. По данным источника, Дуран рассчитывает попасть в окончательную заявку Колумбии на чемпионат мира 2026 года.
Также сообщается, что после мундиаля нападающий хочет продолжить карьеру в одном из европейских клубов, несмотря на действующий контракт с "Аль-Насром".
Ранее "Зенит" официально объявил, что форвард покинул расположение команды по личным причинам.
Раскрыта причина отъезда Дурана из "Зенита" - источник
Нападающий Джон Дуран больше не сыграет за "Зенит".
