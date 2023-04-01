"Мы очень довольны, что набрали три очка в последнем матче с "Сочи", получилось выиграть. Сейчас уже все забыли, настраиваемся на следующую игру. Ждем дома ЦСКА и хотим забрать у них три очка. Готовимся как обычно. Такой же микроцикл", - приводит слова Якимова "РБ Спорт".
Напомним, перед международной паузой на матчи сборных "Факел" разгромил на своем поле "Сочи" со счетом 3:0. За 10 туров до окончания первенства страны воронежский клуб находится на 14 позиции в таблице - зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ. В их активе 17 набранных очков. В рамках 21 тура чемпионата России "Факел" примет московский ЦСКА. Матч состоится 2 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.
Хавбек "Факела" Якимов - о матче с ЦСКА: хотим забрать у них 3 очка
Опорный хавбек "Факела" Вячеслав Якимов рассказал, что команда настроена обыграть ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Факел"