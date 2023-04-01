– Сколько грязи было, сколько реплик… Я ставил себе сначала цель, что должен хорошо подойти к сезону. Две задачи были основные: помочь команде подняться как можно выше в таблице и быть связующим игроком в раздевалке, помогать молодежи. На данный момент это получается вроде бы. Главное, что тут нет ни одного засранца – это основной секрет "Локомотива", – цитирует Дзюбу "Матч ТВ".
1 апреля московский "Локомотив" крупно обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород" (4:0) в рамках 21 тура чемпионата России благодаря дублю Артема Дзюбы. Дублем в составе гостей отметился 34-летний нападающий Артем Дзюба. Также мячи на свой счет записали капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов и вышедший на замену Антон Миранчук, который установил итоговый счет. Отметим, что 27-летний полузащитник забивает в третьем матче подряд - до этого он дважды поразил ворота в матче за сборную России.
"Локомотив" набрал 25 очков после 21-го тура и догнал по очкам "Урал", идущий десятым. "Пари НН" с 19 очками пока находится на 13 строчке и может опуститься на одну позицию по итогам тура.
Дзюба: главное, что в "Локомотиве" нет ни одного засранца – это основной секрет клуба
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба, оформивший дубль в ворота "Пари НН" (4:0), раскрыл секрет четырехматчевой победной серии "железнодорожников"
Фото: ФК "Локомотив"