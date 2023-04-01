- Забить два лучше, чем один. Выходил с намерением, что надо помочь команде добавить в агрессии и скорости. Главное, что выиграли. Всё сложилось как надо. Самый лучший выход на замену в карьере? Дай бог, что впереди ещё будут классные, - приводит слова Сергеева "Чемпионат".
Сегодня "Зениту" удалось укрепиться на 1 месте, обыграв Урал (2:0). До 75 минуту дружина Сергея Семака имел ряд голевых подходов, но так и не смогла конвертировать это в забитые мячи. Победу петербуржцам принес российский центрфорвард Иван Сергеев. Сначала после навеса Клаудиньо россиянин головой переправил мяч в сетку ворот Ильи Помазуна. А затем Иван откликнулся на подачу Дугласа Сантоса и, подставив ногу, оформил дубль. Теперь в активе Сергеева, пропустившего старт весенней части российского первенства из-за повреждения, 8 голов в 17 играх РПЛ. Также в активе форварда 5 голевых пасов на своих партнеров. Выйти в основе "Зенита" Иван имеет шансы уже в 22 туре, где соперником лидера станет "Локомотив".
Сергеев: выходил с намерением, что надо помочь команде добавить в агрессии и скорости
Российский футболист "Зенита" Иван Сергеев поделился мыслями по поводу своего выхода на поле в матче 21-го тура против "Урала" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"