- Не считаем себя чемпионами, мы должны двигаться шаг за шагом, определение "чемпионы" к себе не применяем. Рассчитываем, что до последней игры в чемпионате сможем удерживать этот ритм, набирать очки и завершать дело победой, - приводит комментарий Вендела "Матч ТВ".
Сегодня дружине Сергея Семака удалось увеличить отрыв от "Ростова" и "Спартака" до 10 баллов. "Зенит" оказался сильнее "Урала" благодаря дублю Ивана Сергеева. Отметим, что петербуржцам еще предстоит встретится с "Ростовом" (в гостях) и "Спартаком" (дома). Следующий поединок действующий чемпион проведет против "Локомотива" Артема Дзюбы. Бразильский хавбек Вендел в игре против "шмелей" вышел в основе и закрывал позицию опорного полузащитника. В этом сезоне игрок набрал 7+2 в 20 играх российского первенства.
Вендел: не считаем себя чемпионами, мы должны двигаться шаг за шагом
Бразильский футболист Вендел высказался о том, считает ли он уже "Зенит" чемпионом РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"