- Команда лучше готова! Конечно, нельзя отнять, что последние трансферы пришлись ко двору. И Дзюба, и Смольников – с этими трансферами угадали, - приводит мнение Гуренко "Евро-Футбол.Ру".
Весеннюю часть сезона "Локомотив" начал в зоне стыков, занимая 14-е место. В ноябре 2022 года команду возглавил российский специалист Михаил Галактионов, а зимой клуб провел усиленную работу на трансферном рынке, подписав контракты с Ильей Лантратовым, Сергеем Пиняевым, Игорем Смольников, Максимом Глушенковым и Артемом Дзюбой. Этой весной столичный коллектив сумел одержать 4 победы в 4 играх российского первенства. Дзюба за 4 встречи набрал 6+1 по системе гол плюс пас. Теперь железнодорожники занимают 10 строчку, имея в своем активе 25 баллов. В следующем туре "Локомотиву" предстоит серьезный экзамен. Соперником москвичей станет действующий чемпион "Зенит".
Гуренко: "Локомотив" угадал с трансферами Дзюбы и Смольникова. Игроки пришлись ко двору
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко поделился мнением по поводу выступления "Локомотива" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Локомотив"