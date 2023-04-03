Как информирует источник, французские доктора настаивали на операционном вмешательстве для нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора. Но как сообщается, в московском клубе проконсультировались с еще одним французским медиком, после чего решили все же отказаться от операции на колене Изидора.
Напомним, французский центрфорвард Вильсон Изидор перебрался в "Локомотив" зимой 2022 года. Последний раз нападающий выходил на поле в составе "железнодорожников" в ноябре прошлого года из-за полученной травмы. В этом сезоне в его активе 17 матчей за команду, 4 забитых гола и 4 ассиста.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": в "Локомотиве" решили отказаться от идеи оперировать Изидора
Как стало известно, форвард "Локомотива" Вильсон Изидор не будет прооперирован из-за травмы колена.
Фото: ФК "Локомотив"