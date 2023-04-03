– По обоюдному согласию сторон сегодня был расторгнут контракт со Спартаком Артуровичем. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Саярович Биллялединов. Клуб пока не принял окончательного решения по кандидатуре на пост главного тренера. Задачи "Химок" остаются прежними, никто их не отменял. Главная задача – остаться в РПЛ. Команда будет к этой цели идти, – приводит слова Оленева "Матч ТВ".
1 апреля пресс-служба "Химок" проинформировала, что Спартак Гогниев был отправлен в отставку с поста главного тренера. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды доверено Ринату Билялетдинову.
Гогниев принял команду 3 сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего уроженца Владикавказа "Химки" выиграли всего один из девятнадцати матчей чемпионата и Кубка России при разнице мячей в этих встречах 17:53.
В настоящее время команда с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. В предыдущем туре РПЛ химчане потерпели сокрушительное домашнее поражение от "Краснодара" со счетом 0:6.
Гендиректор "Химок" Оленев – об отставке Гогниева: главная задача – остаться в РПЛ. Команда будет к этой цели идти
Генеральный директор "Химок" Николай Оленев рассказал о перспективах подмосковной команды после увольнения Спартака Гогниева с поста главного тренера.
Фото: ФК "Химки"