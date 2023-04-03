– Давно пора было уходить. Гогниев – недоразумение российского футбола. Ему вообще с людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой-то АЗС, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения с ним. Гогниев превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми. Если он найдет работу в ФНЛ, мне придется жалеть ФНЛ и клуб, в котором он будет работать, – приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
3 апреля пресс-служба "Химок" проинформировала, что Спартак Гогниев был отправлен в отставку с поста главного тренера. Контракт разорван по обоюдному согласию сторон. Исполнять обязанности наставника команды доверено Ринату Билялетдинову.
Гогниев принял команду 3 сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего уроженца Владикавказа "Химки" выиграли всего один из девятнадцати матчей чемпионата и Кубка России при разнице мячей в этих встречах 17:53.
В настоящее время команда с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице. В предыдущем туре РПЛ химчане потерпели сокрушительное домашнее поражение от "Краснодара" со счетом 0:6.
Губерниев – об отставке Гогниева: он – недоразумение российского футбола. Мог бы быть автозаправщиком на какой-то АЗС
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на решение "Химок" уволить Спартака Гогниева с занимаемой должности главного тренера подмосковной команды.
Фото: "Матч ТВ"