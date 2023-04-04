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Нобоа: Бердыев для меня как футбольный отец. У него всё чётко, как у светофора: когда красный, когда зелёный

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Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об особенностях работы с главным тренером команды Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Сочи"
- Я больше всех в российском футболе работал с Бердыевым? Возможно. Он для меня как футбольный отец. Почему с ним все заново открывают для себя футбол? Он такой тренер, который покажет тебе каждый момент и каждую деталь. У него всё чётко, как у светофора: когда красный, когда жёлтый, когда зелёный. Бердыев рассказывает о футболе всё. Тебе надо постоянно думать. С Бердыевым надо работать каждый день, чтобы становиться лучше. Он даёт нам для футбола всё.

Полузащитник Кристиан Нобоа играл под руководством Курбана Бердыева в казанском "Рубине" и "Ростове". Зимой специалист возглавил футбольный клуб "Сочи", за который выступает эквадорец. Под руководством Бердыева сочинская команда провела четыре матча в рамках Российской Премьер-Лиги. Дважды "Сочи" обыграл своих соперников с одинаковым счетом 2:0. Поражение от подопечных Бердыева потерпели московские ЦСКА и "Динамо". В оставшихся двух встречах "Сочи" был разгромлен своими соперниками. В 19-м туре сочинцы дома проиграли "Оренбургу" 0:4, а уже в следующем туре уступили воронежскому "Факелу" 0:3.

Источник: "Чемпионат"


Нобоа Сочи Бердыев
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