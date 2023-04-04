- У Сперцяна громадный потенциал. Главное, чтобы стабильность была. В прошлом году он мне очень нравился, в этом году ярких матчей за "Краснодар" у него меньше. Но это, несомненно, талантливый парень, он должен развиваться. Для них всех пример — Генрих Мхитарян, которому 34 года, а он постоянно играет за "Интер". Потому что правильно тренируется, соблюдает режим.
Атакующий полузащитник Генрих Мхитарян играет за миланский "Интер" в итальянской Серии A. До этого армянский футболист защищал цвета донецкого "Шахтера", дортмундской "Боруссии", "Манчестер Юнайтед", лондонский "Арсенал" и "Рому".
Эдуарду Сперцяну 22 года, он является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне он сыграл за родную команду 28 матчей во всех турнирах, отметившись 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. В зимнее трансферное окно полузащитником интересовался итальянский "Милан", который видел в игроке "Краснодара" альтернативу раскрывшемуся в "Наполи" Хвиче Кварацхелии.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Семин: у Сперцяна громадный потенциал. Для всех армян пример - Мхитарян
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поставил в пример полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну игрока "Интера" Генриха Мхитаряна.
Фото: ФК "Краснодар"