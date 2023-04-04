- Черчесов неплохо работает в "Ференцвароше". Но это не значит, что он там будет вечно работать. Понятно, что как гипотетический вариант, если "Динамо" задумает поменять тренера, то Черчесов — отличная кандидатура, - приводит мнение Колоскова Sport24.
Российский специалист Станислав Черчесов уже трудился наставником "Динамо", сменив румына Дана Петреску в апреле 2014 года. У руля столичного коллектива тренер провел 51 встречу, в которых одержал 26 побед. Также на счету Станислава 12 ничьих и 13 поражений. По итогам сезона 2014/2015 Динамо заняло 4 место и вышло в еврокубки (из-за санкций УЕФА пропустили еврокубковый сезон). Также Черчесов успешно выступил в Лиге Европы, одержав 6 побед на групповом этапе и пройдя в 1/16 "Андерлехт" (0:0 , 3:1). В данный момент Станислав возглавляет "Ференцварош", с которым идет к своему второму чемпионству подряд. "Динамо" по итогам 20 туров располагается на 5-й строчке, отставая от ЦСКА на 3 очка.
Колосков: Черчесов - отличная кандидатура для "Динамо"
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своими соображениями по поводу возможного союза Станислава Черчесова и "Динамо".
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