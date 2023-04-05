"Идет обычный диалог с футбольным клубом "Сочи". Я думаю, торопиться никуда не надо ни им, ни мне, поэтому все в рабочем режиме. Каков шанс, что останусь в клубе? 50 на 50. Можно остаться, можно нет. Меня пока здесь все устраивает, посмотрим, как будет дальше", - цитирует Терехова "СЭ".
Сергей Терехов, играющий на позиции левого защитника, выступает за "Сочи" с августа 2020 года. Действующее соглашение футболиста с сочинским клубом истекает в июне этого года. В текущем сезоне россиянин вышел на поле за коллектив Курбана Бердыева в 19 матчах чемпионата России и в 4 встречах Кубка страны. В его активе три ассистентских действия, оформленных в РПЛ. В конце июня Терехову исполнится 33 года.
Терехов: шанс, что останусь в "Сочи" - 50 на 50
Защитник "Сочи" Сергей Терехов поделился информацией о том, как проходят переговоры с клубом по продлению истекающего соглашения.
Фото: ФК "Сочи"