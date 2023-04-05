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Гогниев: не сомневаюсь, что "Химки" в итоге останутся в РПЛ

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Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев считает, что подмосковному клубу по силам остаться в Премьер-лиге.
Фото: ФК "Химки"
"Когда ты приходишь в команду, у тебя в голове уже есть определенный рисунок игры, ты хочешь воплотить свои замыслы в жизнь. Однако некоторые игроки не соответствуют твоим идеям… И через какое-то время ты решаешь, с кем тебе по пути, а с кем лучше расстаться. Нынешние "Химки" - команда, которая формировалась нами. Не сомневаюсь, что она в итоге останется в Премьер-лиге", приводит слова Гогниева "СЭ".

Напомним, на днях Спартак Гогниев, возглавлявший "Химки" с начала осени прошлого года, по согласию сторон покинул занимаемую должность в клубе. Последним матчем в качестве главного тренера для Гогниева стала встреча с "Краснодаром" в 21-м туре российской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 0:6 в пользу "быков". За 9 туров до окончания первенства России подмосковные "Химки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей их отделяют 4 очка. В следующем матче исполнять обязанности главного тренера будет Ринат Билялетдинов. "Красно-черные" на выезде встретятся с ЦСКА 9 апреля.


Гогниев Химки
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