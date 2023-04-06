- Если честно, мне не нравится новый формат Кубка России. Слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ. Считаю, что так быть не должно, но таковы нынешние реалии.
Кубок России в текущем сезоне впервые в истории проходит в новом формате. Сетка турнира разделена на две части: Путь РПЛ и Путь регионов. Ожидалось, что нижняя часть сетки позволит клубам из регионов и не из высшего дивизиона чемпионата России продвинуться как можно дальше по турниру. К моменту начала полуфиналов Пути РПЛ и Пути регионов в розыгрыше оставалось семь клубов РПЛ и одна команда из Второй лиги - тольяттинский "Акрон".
Источник: "Чемпионат"
Ломаев: в Кубке России слишком много делается для того, чтобы победителем стала именно команда из РПЛ
Вратарь "Крыльев Советов" Иван Ломаев раскритиковал систему проведения Кубка России в текущем сезоне.
Фото: "Чемпионат"