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Маньяков: крайний защитник - не позиция для Даниила Денисова. Он - опорный хав, классическая "собака"

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Футбольный агент Александр Маньяков рассказал о родной позиции своего клиента Даниила Денисова из "Спартака".
Фото: Global Look Press
- Крайний защитник — это не позиция Денисова, всю жизнь играл опорного хава. Классическая "собака", шестой номер. Но в "Спартаке" в центре поля сейчас перебор футболистов, и Абаскаль перевел Даню на правый фланг обороны. Там смотрится гармонично, прибавляет на глазах.

Родившийся в Санкт-Петербурге Даниил Денисов четыре года назад перешел из детско-юношеской школы "Зенита" в академию московского "Спартака", в составе взрослой команды которого в дальнейшем и дебютировал в Российской Премьер-Лиге. Сейчас 20-летний футболист сыграл за красно-белых 32 матча в текущем сезоне, отметившись в них одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, Денисов за "Спартак" сыграл 22 матча на позиции правого защитника и 11 игр провел в качестве опорного полузащитника.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Денисов Д Маньяков Спартак
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