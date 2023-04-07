"Не думаю, что "Спартак" попал в яму, я этого не видел. Да, у каждой команды есть взлеты и падения. Если вернемся к игре против "Урала", то в Екатеринбурге всем тяжело. Не вижу никаких проблем в игре "Спартака", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
Напомним, "Спартак" не выигрывает уже на протяжении четырех матчей подряд. "Красно-белые" в двух играх за этот период не сумели отправить мяч в сетку ворот соперника, а соотношение забитых и пропущенных мячей составляет 2:5. На данный момент подопечные Гильермо Абаскаля занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ. В их активе 41 очко после 21 тура. Отставание от "Ростова", расположившегося на втором месте, составляет 3 балла. От лидирующего в чемпионате "Зенита" - 10.
Быстров: не вижу никаких проблем в игре "Спартака"
Бывший игрок "Спартака" Владимир Быстров не видит никаких проблем в игре команды Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"