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Metaratings: "Крылья Советов" посетили московскую церковь

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Футболисты "Крыльев Советов" сходили в московскую церковь после поражения в Кубке России от ЦСКА (1:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
По сведениям источника, сегодня, 7 апреля, самарская команда "Крылья Советов" практически в полном составе посетила одну из столичных церквей в православный праздник Благовещение. Сообщается, что самарцы осталась в Москве после проигранного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (0:1).

Подопечные Игоря Осинькина не знают побед уже в 7 встречах кряду, а нападающий Владимир Писарский, перебравшийся в Самару из "Оренбурга" за 4 игры весенней части чемпионата еще не отметился результативным действием. Тогда как за оренбуржцев на его счету 14 голов и 2 ассиста в 15 матчах первой половины сезона. В РПЛ по итогам 21 тура самарский клуб занимает 12 место. Отрыв от зоны стыковых матчей составляет всего 2 очка. В рамках 22-го тура первенства страны "Крылья Советов" отправятся в гости к "Сочи".

Источник: Metaratings


Крылья Советов
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