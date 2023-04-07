Подмосковная команда объявила об отставке 53-летнего специалиста с тренерского мостика без аргументации причин в августе.
– Буду ли пытаться в последнем туре "потопить" клуб, который со мной некрасиво расстался в начале сезона? Нет, я не реваншист. Цели отомстить "Химкам" у меня нет. Время прошло, жизнь продолжается. Буду настраивать ребят на "Химки", как и на остальных соперников.
Я полностью сконцентрирован на своей нынешней работе. А то расставание с "Химками"… Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам. А сейчас уже философски отношусь к таким вещам. Мстить "Химкам" не собираюсь, – цитирует Юрана "СЭ".
На этой неделе "Пари Нижний Новгород" и "Химки" практически синхронно объявили о рокировках на тренерских мостиках. Сергей Юран сменил Артема Горлова у руля нижегородской команды. 53-летний специалист оставался без работы с августа прошлого года. Теперь ему предстоит решать вопрос сохранения прописки поволжского клуба в элитном дивизионе. После четырех поражений в чемпионате России в весенней части после рестарта сезона "Пари НН" опустился на 13-е место в таблице. Это зона стыковых игр.
Юран: цели отомстить "Химкам" у меня нет. Когда был игроком, наверное, хотел иногда передать привет своим бывшим клубам
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран признался, что не собирается мстить "Химкам" за увольнение из клуба.
Фото: ФК "Пари НН"