- Каждый, кто видел игру, согласится, что "Ахмат" изначально был нацелен на ничью. С первой минуты гости оборонялись большими силами и провели в таком режиме весь матч. Мы доминировали, но не использовали свои шансы. Именно реализация моментов - то, над чем мы сейчас особенно много работаем на тренировках. Но это в том числе и вопрос везения. Прошлогодняя игра "Спартака" никуда не делась, просто нам нужно вернуть вкус побед и уверенность в завершающей стадии. Очень надеюсь, что скоро это произойдет.
"Спартак" не сумел обыграть "Ахмат" в матче 21-го тура РПЛ, завершив поединок вничью (0:0). Московская команда не выигрывает на протяжении 4 игр кряду, включая Кубок России. За этот период спартаковцы сумели забить всего два мяча в сетку ворот противника. Коллектив Гильермо Абаскаля на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице российской Премьер-Лиги. В копилке "красно-белых" 41 очко за 9 туров до окончания первенства страны. До "Ростова", находящегося на 2-й строчке, отрыв составляет три балла. Отставание от единоличного лидера чемпионата "Зенита" - 10 очков. В 22-м туре "Спартак" примет на своей домашней арене "Динамо". Игра пройдет завтра, 8 апреля, на "Открытие Банк Арена".
Источник: пресс-служба "Спартака"
Мозес: "Спартаку" просто нужно вернуть вкус побед и уверенность в завершающей стадии
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес поделился мнением, чего на его взгляд не хватает клубу для побед.
Фото: "СЭ"