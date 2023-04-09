- Пенальти не было в концовке, очень "нарядный" 11-метровый. Иванов очень хотел помочь красно-белым и чтобы счет матча сравнялся, что он периодически и делает. Надо смотреть зеркально: если бы такой пенальти поставили в ворота "Спартака", то был бы скандал. Недавно "Спартак" провел закрытую встречу с руководством судейского корпуса - и сегодня ставят такие пенальти. Особенное отношение к команде, - передает слова Червиченко Metaratings.ru.
Московские "Спартак" и "Динамо" 8 апреля встретились на "Открытие Банк Арене" в рамках 22 тура Российской премьер-лиги, матч завершился вничью со счетом 3:3.
Исход игры решил сомнительный пенальти, назначенный главным арбитром Сергеем Ивановым в конце матча в ворота "Динамо" при счете 3:2 в пользу бело-голубых после падения в штрафной полузащитника Романа Зобнина. ВАР Владислав Безбородов пригласил Иванова к монитору для личного видеопросмотра, однако и после этого главный рефери оставил свое первоначальное решение в силе. На 88 минуте нападающий Александр Соболев реализовал этот 11-метровый, установив окончательный счет 3:3.
Червиченко - о дерби: пенальти в концовке не было, Иванов очень хотел помочь "Спартаку". Особенное отношение к команде
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о судействе матча красно-белых с "Динамо" в рамках 22 тура РПЛ (3:3).
Фото: РИА Новости