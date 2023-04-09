- Встреча с Карпиным? Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры. Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной — великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими, - приводит комментарий Матыцина "Матч ТВ".
Во время мартовского сбора между главным тренером российской сборной Валерием Карпиным и Олегом Матыциным произошла словесная пикировка. Чиновнику не понравилась пресс-конференция наставника "Ростова" перед спаррингами с Ираном (1:1) и Ираком (2:0), в ходе которой он декларировал, что не собирается держать за свою должность. Министр в своем официальном заявлении раскритиковал специалиста. После победы над Ираком Карпин объяснил свои слова, а также заявил, что у него тоже есть вопрос к Матыцину. Дружина Карпина, обыграв Ирак, сумела одержать свою первую победу за 4 последних матча. Напомним, что мяч в сетку ворот иракской сборной отправили Антон Миранчук и Сергей Пиняев.
Контракт Карпина со сборной России действует до конца июня 2024 года. Также Валерий руководит "Ростовом". Дончане под его руководством забрались на 2 место и сегодня имеют шансы увеличить отрыв от "Спартак" до 5 очков. Для этого необходимо на гостевом поле обыгрывать "Оренбург".
Матыцин: встреча с Карпиным? Не вижу необходимости. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе
Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о том, возможна ли встреча с наставником сборной России Валерием Карпиным.
Фото: Матч ТВ