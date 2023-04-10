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Ловчев: Бердыев – не Старик Хоттабыч, который выдернет волосок, и команда заиграет. "Сочи" практически не укрепился

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Ветеран "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал уход Курбана Бердыева с поста главного тренера "Сочи".
Фото: ФК "Спартак"
– Большой тренер, но он же не Старик Хоттабыч, который выдернет волосок, и команда сразу заиграет. Более того, команда практически не укрепилась. Мы знаем, что этот человек должен приходить надолго.

Надо посмотреть и на предыдущую работу Бердыева. У него не получилось в Казахстане, но когда он приходил в эти команды, он не был хозяином. А вот в "Рубине" фактически был, – заметил Ловчев в прямом эфире телеканала "Матч ТВ".

Сегодня, 10 апреля, футбольный клуб "Сочи" анонсировал расторжение контракта с Курбаном Бердыевым по взаимной договоренности сторон. Наш портал Rusfootball.info первым сообщил о том, что следующим местом работы 70-летнего специалиста может стать казанский "Рубин", с которым он ранее выигрывал чемпионат России и выступал в еврокубках.

Под руководством Бердыева, который пришел в клуб в конце декабря, "Сочи" провел всего пять матчей в РПЛ. Южане сенсационно обыграли ЦСКА и "Динамо", а также потерпели три поражения. Исполняющим обязанности наставника команды после ухода Бердыева станет Дмитрий Хохлов. По информации СМИ, в его тренерский штаб может войти Владислав Радимов.

На момент ухода Бердыева из "Сочи" его команда располагается на девятом месте в таблице чемпионата России. По итогам 22 туров в активе южан 31 очко. В следующем туре клуб из одноименного города 15 апреля на своем поле примет "Краснодар".


Сочи Ловчев Бердыев
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