– Отставка Бердыева – абсолютная глупость, но такие вещи в нашем футболе уже не удивляют. Это вполне типичное решение для руководителей российских клубов, которые закапывают наш футбол все глубже и глубже. Не понимаю, зачем нужно было приглашать Бердыева, если вы не собирались давать ему время?
Было очевидно, что сразу все не станет лучше, команда была в кризисе. Здесь бессмысленно что-то говорить – проходимцам не объяснишь, что такое футбол и тренерская работа. Глупо требовать результата за пару месяцев, – приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".
Сегодня, 10 апреля, футбольный клуб "Сочи" анонсировал расторжение контракта с Курбаном Бердыевым по взаимной договоренности сторон. Наш портал Rusfootball.info первым сообщил о том, что следующим местом работы 70-летнего специалиста может стать казанский "Рубин", с которым он ранее выигрывал чемпионат России и выступал в еврокубках.
Под руководством Бердыева, который пришел в клуб в конце декабря, "Сочи" провел всего пять матчей в РПЛ. Южане сенсационно обыграли ЦСКА и "Динамо", а также потерпели три поражения. Исполняющим обязанности наставника команды после ухода Бердыева станет Дмитрий Хохлов. По информации СМИ, в его тренерский штаб может войти Владислав Радимов.
На момент ухода Бердыева из "Сочи" его команда располагается на девятом месте в таблице чемпионата России. По итогам 22 туров в активе южан 31 очко. В следующем туре клуб из одноименного города 15 апреля на своем поле примет "Краснодар".
Канчельскис: отставка Бердыева – абсолютная глупость. Проходимцам не объяснишь, что такое футбол и тренерская работа
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис поделился мыслями по поводу ухода Курбана Бердыева с поста главного тренера "Сочи".
Фото: Twitter