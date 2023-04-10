- Без комментариев. Нам ничего нельзя говорить на эту тему, - приводит комментарий черногорца "РБ Спорт".
Сегодня "Сочи" официально объявил о том, что Курбан Бердыев больше не будет тренировать южан. У руля "барсов" россиянин провел всего 5 встреч, в которых сумел одержать 2 победы над ЦСКА (2:0) и "Динамо" (2:0). Также на счету тренера три поражения. Черногорский центрфорвард Лука Джорджевич, перешедший в "Сочи" летом 2022 года, проводил свой лучший отрезок за южный коллектив именно при Бердыеве. Черногорец сумел забить 2 гола (дубль в ворота ЦСКА) и оформить 2 ассиста на своих партнеров.
Форвард "Сочи" Джорджевич: нам ничего нельзя говорить на тему ухода Бердыева
Черногорский футболист Лука Джорджевич отреагировал на уход Курбана Бердыева из "Сочи".
Фото: ФК " Сочи"