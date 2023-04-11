По информации источника, "Зенит" уже связывался с окружением Дивеева, чтобы убедить представителей защитника в возможности получения лучших условий в случае перехода в санкт-петербургский клуб.
"Зенит" сделает официальное предложение Дивееву, если тот примет решение не продлевать контракт с армейцами в 2024 году.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Дивееву со стороны итальянского "Наполи", который может рассматривать россиянина в качестве потенциальной замены Ким Мин Джэ. Позднее данная информация была опровергнута различными сторонами.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Зенит" предложит контракт Дивееву в 2024 году
Фото: Матч ТВ