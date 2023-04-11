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Гендиректор "Зенита" Медведев: данные об интересе к указанным футболистам – дезинформация

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи об интересе со стороны клуба к целой группе российских футболистов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
– Данные об интересе к указанным футболистам – дезинформация, – цитирует Медведева "РИА Новости".

Сегодня в прессе активно обсуждаются слухи о возможных трансферах ряда футболистов в стан действующих чемпионов России. В частности, среди потенциальных новобранцев сине-бело-голубых фигурировали фамилии нападающих "Локомотива" и "Динамо" Константина Тюкавина и Сергея Пиняева. Такой вариант развития событий назывался в том случае, если клуб с берегов Невы покинут натурализованные бразильцы Малком и Клаудиньо.

Также сообщалось о намерении "Зенита" усилить вратарскую линию. Питерская команда якобы проявляет интерес к голкиперам сборной России Матвею Сафонову и Илье Лантратову. Также слухи связывали сине-бело-голубых с защитниками "Ростова" Александром Сильяновым и Максимом Осипенко, футболистом ЦСКА Игорем Дивеевым и даже защитником "Рубина" Ильей Самошниковым, который зимой подписал предварительный контракт с "Локомотивом".


Зенит Медведев Сафонов Дивеев Лантратов Тюкавин Пиняев Сильянов Самошников
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