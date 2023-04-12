"Сергей Абуезидович - наш, местный парень. Так что он дома. И от контракта и договоров это не зависит. Он знает, что в "Ахмате" надолго. У нас с ним есть устные договоренности", - цитирует Айдамирова "СЭ".
Ташуев назначен главным тренером "Ахмата" в сентябре прошлого года. Контракт со специалистом рассчитан до лета нынешнего года. Подопечные Ташуева расположились на 5-м месте в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ. В активе "Ахмата" 36 очков в 22 сыгранных матчах. Грозненцы выиграли 11 встреч, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Генеральный директор "Ахмата" Айдамиров: Ташуев знает, что он в клубе надолго. И это не зависит от контракта и договоров
Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее наставника грозненцев Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Ахмат"