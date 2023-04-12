– Мы сидим в глубочайшей яме. Конечно, Малком с Клаудиньо свиснут отсюда и правильно сделают. Они останутся, только если им половину Петербурга подарят. Каждый футболист хочет развиваться, а тут какое развитие?
Нас лет на десять похоронили в футболе. Рассказывают сказки всей стране про какие-то возможности. Малком и Клаудиньо, бегите, ха-ха. Беги, Форрест, беги. Заработали денег, и хорошо. Больше тут делать нечего, – приводит слова Канчельскиса Sport24.
Накануне в СМИ появились слухи о массовом интересе со стороны "Зенита" к футболистам других команд, выступающих в чемпионате России. В частности, сообщалось, что руководство питерского клуба не исключает варианта ухода в летнее окно Малкома и Клаудиньо. На их места якобы рассматриваются нападающие столичных коллективов "Динамо" и "Локомотив" Константин Тюкавин и Сергей Пиняев.
За восемь туров до финиша сезона "Зенит" из Санкт-Петербурга с отрывом в 9 очков лидирует в чемпионате России. У ближайшего преследователя сине-бело-голубых "Ростова" 45 баллов. "Спартак" с 42 очками замыкает тройку сильнейших клубов таблицы РПЛ.
Канчельскис: Малком и Клаудиньо свистнут отсюда и правильно сделают. Останутся, только если половину Петербурга подарят
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" и "Фиорентины" Андрей Канчельскис поддержал возможное решение Малкома перейти в иностранный клуб ради выступления в еврокубках.
Фото: ФК "Навбахор"