– В Бразилии это очень грустный и неприятный эпизод, и он всерьез нас расстроил. Каждый из нас, бразильцев, так или иначе, сталкивался с расизмом. Никому не пожелаешь пережить это. Единственное, что можно сделать – продолжать бороться с расизмом, чтобы однажды он исчез из футбола и мира, – приводит слова Ренана "СЭ".
Инцидент произошел во время четвертьфинального матча Кубка России в Ульяновске между местной "Волгой" и "Зенитом" (0:3). Под занавес встречи бразильский полузащитник гостей Вендел покидал пределы поля во время замены, в то время как с трибуны в него прилетел банан. Расистская выходка ульяновского фаната получила широкую огласку.
Спустя некоторое время хулигана задержали и выписали ему административный штраф. Также денежным штрафном в 500 тысяч рублей был наказан ФК "Волга" за необеспечение безопасности и бросание посторонних предметов в сторону футбольного поля. Поволжский клуб собирался обратиться в суд с тем, чтобы взыскать с ответчика компенсацию.
Ренан – об инциденте с бананом в Ульяновске: никому не пожелаешь пережить это
Новичок "Зенита" Роберт Ренан рассказал, как бразильские легионеры команды отреагировали на инцидент с бананом, брошенным с трибуны в Ульяновске во время кубкового матча с "Волгой" (3:0).
Фото: Twitter