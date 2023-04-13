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Форвард "Торпедо" Рейна: мы можем обыграть "Спартак"!

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Перуанский футболист "Торпедо" Йорди Рейна поделился ожиданиями от поединка 23-го тура против "Спартака".
Фото: РИА Новости
- Не знаю игроков "Спартака", но если мы будем играть так, как против "Факела", борясь за каждый мяч, все возможно в футболе. Мы можем обыграть "Спартак"! – приводит комментарий Рейны "СЭ".

В эти выходные дружина Жозепа Клотета на своей домашней арене примет "Спартак", которые не знает побед уже 5 матчей подряд. Отметим, что поединок первого круга между коллективами закончился минимальной победой команды Абаскаля, которая сумел взять три очка благодаря точному удару Квинси Промеса. Последний раз автозаводцы побеждали "Спартак" в 2004 года. Тогда за черно-белых забивал еще Игорь Семшов. "Торпедо" после 22 встреч располагается на 16-й строчке, имея в своем активе 13 очков. Отставание от "Факела", находящегося в зоне стыков, составляет 4 балла.


Торпедо Спартак Рейна
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