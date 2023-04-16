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Защитник "Оренбурга" Гойкович – о матче с "Локомотивом": это даже не равная игра, мы были лучше

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Боснийский футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович поделился своими соображениями по поводу результата поединка 23-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:4).
Фото: ФК "Оренбург"
- У нас были лучше моменты, просто мы не смогли попасть в створ. Это даже не равная игра, мы были лучше. Но они использовали свои моменты, а мы — нет. Должны подтянуть реализацию, чтобы обыгрывать таких соперников, - приводит комментарий Гойковича "Матч ТВ".

Сегодня "Оренбург" прервал свою 9-месячную беспроигрышную серию на домашней арене, проиграв "Локомотиву". Южноуральцы были острее и создавали моменты, но за первые 30 минут игры пропустили три мяча от дружины Галактионова. Свою фамилию в протокол записали Глушенков (дубль) и Тикнизян. На последних минутах первой половины игры "Оренбург" один мяч отквитал благодаря голу со штрафного Воробьева. Но во вторые 45 минут москвичи все равно довели разницу мячей до трех. Отличился Франсуа Камано. Теперь команда Лички располагается на 8-й позиции, имея в своем активе 33 очка. Следующим соперников "Оренбурга" станет "Факел". Поединок пройдет в Воронеже.


Гойкович Локомотив Оренбург
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