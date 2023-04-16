Тяжелая игра была, "Ростов" неплохо выходил [в атаку]. Немного не сразу мы перестроились, наверное, — могли лучше играть в моментах, когда соперник выходил от ворот, но во втором тайме мы это учли. Считаю, что моменты у нас были — даже в первом тайме у меня были моменты, могли забивать, и во втором тайме. Наверное, не хватило завершающего удара, - приводит мнение Караваева пресс-служба "Зенита".
Россиянин Вячеслав Караваев, играющий на позиции крайнего защитника, вышел в основе дружины Сергея Семака на поединок против "Ростова". У защитника было необычная роль. Именно он врывался в штрафную площадь при завершении атаку петербуржцев. У россиянина было два хороших момента, чтобы поразить ворота дончан. Но в пером эпизоде желто-синий коллектив спас каркас ворот, а во втором уже точности не хватило самому Караваеву. Вячеслав провел на поле 90 минут. Благодаря ничьей с "Ростовом" "Зенит" набрал 55 очков и сумел сохранить отрыв от команды Карпина, который по-прежнему составляет 9 баллов. В следующем туре команде из Санкт-Петербурге предстоит на своей домашней арене принять "Динамо" Славиши Йокановича, выбившие зенитовцев из Кубка России.
Караваев – о ничьей с "Ростовом": нам не хватило завершающего удара
Российский защитник Вячеслав Караваев поделился мнением по поводу ничьей с "Ростовом" (0:0) в 23 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"